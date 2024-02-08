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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Над Белгородской областью уничтожили 12 украинских реактивных снарядов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью в четверг около 17:30 перехвачены восемь украинских снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - заявило Минобороны РФ.

Ранее министерство сообщило, что в четверг около 16:30 российские военные сбили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Местные власти в четверг объявляли о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Минобороны РФ Белгородская область Украина
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