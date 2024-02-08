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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Президент РАН включен в состав Совета Безопасности России

Президент РАН включен в состав Совета Безопасности России
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) должна участвовать в принятии ключевых государственных решений, в том числе, проводить экспертизу национальных проектов, школьных и вузовских учебников, а ее вице-президент должен возглавлять высшую аттестационную комиссию, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в развитие этой тенденции президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан.

"Важно в полном объеме интегрировать академию наук в процесс принятия ключевых государственных стратегических решений", - сказал глава государства, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН в четверг.

"Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего, по таким ключевым направлениям как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика - осуществляться при ведущей роли Российской академии наук", - сказал он.

Также, по словам Путина, "обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ".

Он заявил, что РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов.

"Академии нужно напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению ученых степеней и званий, в аттестации научных и научно-педагогических кадров. В этой связи логично и целесообразно, чтобы дальнейшее развитие высшей аттестационной комиссии, организация ее деятельности осуществлялась под эгидой РАН, а возглавлять ВАК должен один из вице-президентов академии", - добавил Путин.

Владимир Путин РАН
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