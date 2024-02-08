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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин пообещал увеличить вдвое размер ежемесячных выплат ведущим ученым РАН

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) будут увеличены в два раза по сравнению с 2023 годом.

"В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счёт федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть - до почти 6 млрд рублей. Также в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном 300-летию РАН.

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При этом глава государств отметил, что считает, что и "этого недостаточно". "И предлагаю здесь дополнительные решения, а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр - 100 тысяч рублей", - сказал президент РФ.

Он добавил, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

Вместе с тем, с учётом новых задач, отметил Путин, нужно увеличивать объем финансирования отечественной науки, сообщив, что на заседании Совета по науке и образованию была достигнута договоренность о том, что правительство этот вопрос проработает и в ближайшее время доложит о принятом решении.

Владимир Путин РАН
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