Президент РФ назвал условие освобождения Гершковича

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский журналист Эван Гершкович, отбывающий срок в РФ, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе интервью с главой российского государства журналист Такер Карлсон спросил, может ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить Гершковича.

"Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил", - отреагировал Путин.

"Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров", - продолжил он.

Путин пояснил, что, когда говорит о партнерах, имеет в виду, прежде всего, представителей спецслужб.

"Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему", - добавил глава государства.

"Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ не отказывается от диалога по этой проблеме.

"Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", - сказал Путин в связи с этим.

В свою очередь, Карлсон обратил внимание, что Гершкович не шпион, а просто молодой человек, который "получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках". Собеседник российского президента выразил мнение, что не стоит уравнивать журналиста и человека, работающего на американское правительство или НАТО.

"Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю ещё раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур", - отреагировал Путин.

При этом он не исключил, что, "может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал всё по неосторожности, по собственной инициативе".

Путин также рассказал: "Сидит в одной стране, стране - союзнике Соединённых Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он (бандит) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос".

"Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме, и между спецслужбами идёт диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают", - сказал Путин.

Он также назвал бессмысленным держать Гершковича в российской тюрьме.

"Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться", - добавил он.

В ответ Карлсон выразил надежду, что Гершкович все же будет освобожден.

"Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Говорю искренне совершенно. Но, повторяю, диалог идёт. Чем больше мы придаём огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Всё должно быть спокойно", - отреагировал Путин.