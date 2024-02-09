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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин не намерен доказывать миру причастность США к подрыву "Северного потока"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - РФ не собирается соревноваться с США в пропаганде и доказывать их причастность к взрывам на "Северном потоке": можно "просто засветить свои источники информации", а результата не достичь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В войне пропаганды очень сложно победить Соединённые Штаты, потому что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды(...) Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьёмся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят", - заявил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Так он ответил на вопрос о том, почему РФ не предоставит свои данные и не победит в "войне пропаганды" с учетом того, что спецслужбы РФ располагают соответствующей информацией. Журналист уточнил, имеет ли Москва свидетельства того, что "Северный поток" взорвал "НАТО или же ЦРУ".

"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", - сказал Путин.

В начале разговора о произошедшем Карлсон задал Путину прямой вопрос: кто взорвал "Северный поток"?

"Вы, конечно", - сказал президент РФ. Смеясь, Карлсон ответил, что был занят в тот день и этого не делал.

"У Вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ - ИФ) такого алиби нет", - сказал Путин.

Владимир Путин США Северный поток ЦРУ
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