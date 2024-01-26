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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Срок содержания Гершковича под стражей продлен на два месяца, до 30 марта 2024 года, заявили в пресс-службе в пятницу.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

К 30 марта Гершкович будет находиться под арестом год.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

The Wall Street Journal Лефортовский суд Эван Гершкович Москва США
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