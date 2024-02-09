Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание на крыше жилого дома на севере Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе сообщили о ликвидации открытого горения - проводится проливка и разбор конструкций. На месте продолжают работать 175 пожарных и более 50 единиц техники.

Крыша шестиэтажного жилого дома на севере столицы загорелась в ночь на пятницу, площадь пожара, по последним данным, составляет 4 тыс. кв. м. Эвакуированы 400 человек, сведений о пострадавших пока не поступало.

В столичном департаменте транспорта ранее сообщили о перекрытии движения по улице Черняховского и дублеру Ленинградского проспекта в сторону области.