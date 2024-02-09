Что случилось этой ночью: пятница, 9 февраля

Пожар на крыше жилого дома на севере Москвы, заявления Путина в интервью Такеру Карлсону, новый премьер-министр Грузии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -

- Огонь охватил кровлю шестиэтажки на севере Москвы на площади до 4 тыс. кв. м. В настоящий момент пожар полностью потушен.

- Две железнодорожные цистерны и три дома загорелись в Прикамье. Пострадали шесть человек, двое из них находятся в реанимации.

- Опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент РФ призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией.

- Путин назвал условие освобождения журналиста Гершковича. По его словам, спецслужбы США должны пойти навстречу российским коллегам по ряду вопросов.

- Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ. Пожар ликвидирован.

- Парламент Грузии одобрил назначение нового премьер-министра Кобахидзе. Он намерен уделить особое внимание вопросам экономического развития.