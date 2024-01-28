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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин оценил в $42,5 млрд товарооборот между РФ и Белоруссией за 10 месяцев 2023 года

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко двусторонние отношения и другие вопросы.

"Рад возможности поговорить с вами сегодня вечером не спеша о наших двусторонних отношениях и нашем взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС. У нас очень большой комплекс работы совместной. Не спеша сегодня в течение вечера обо всем поговорим", - сказал Путин в воскресенье в ходе встречи с Лукашенко.

Он отметил, что торговые отношения между РФ и Белоруссией развиваются энергично. "За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов. Он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором. 4 млрд долларов наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии", - заявил Путин.

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По его словам, отношения развиваются по всем направлениям. "Имею в виду не только промышленную кооперацию. Говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурной сфере. Все быстрыми хорошими темпами растет", - заметил он.

Президент РФ добавил, что у России и Белоруссии есть и совместные интересы в Антарктиде.

"Сегодня мы такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, и где Антарктика. Оказывается, и там есть совместные интересы, есть, над чем вместе работать. Мы будем, безусловно, это делать", - заявил Путин.

Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
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