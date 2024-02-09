В ФНС отметили повышение доступности налоговых рассрочек в 2,5 раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч компаний воспользовались реструктуризацией налоговой задолженности через механизмы рассрочки и мирового соглашения с апреля 2022 года по конец 2023 года. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020-2021 годов, сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев.

Действующее законодательство позволяет налогоплательщикам, которые не могут вовремя и полностью внести платежи в бюджет, попросить о предоставлении годовой отсрочки либо рассрочки на срок до трех лет. Такая мера поддержки бизнеса, в частности, проводится в рамках Площадки реструктуризации долга, которую ФНС запустила 1 апреля 2022 года. Ее цель - помочь бизнесу восстановить платежеспособность и не допустить банкротства, говорится на сайте сервиса.

"Всего с момента запуска Площадки оказано мер поддержки на сумму 897 млрд рублей, в том числе 198 млрд рублей реструктурировано путем мировых соглашений и рассрочек, что в два раза больше, чем до начала работы Площадки", - сообщил Чекмышев, выступая на Всероссийском форуме реструктуризации долга, организованном на площадке Торгово-промышленной палаты России.

Замглавы ФНС уточнил, что речь идет об индивидуально таргетированных мерах поддержки платежеспособности финансово неблагополучных организаций, которые предоставлялись наряду с секторальными мерами поддержки от правительства.

Реструктуризация позволяет предприятиям избежать банкротства, выйти из кризисной ситуации, перестроить свой бизнес. "Выручка предприятий, которым оказана помощь, выросла на 17%, фонд оплаты труда увеличился на 19%, сохранено 1 млн рабочих мест и 3,2 трлн рублей активов. Эффект для бюджета за счет выхода из неплатежеспособности - рост на 47% налоговых платежей от текущей деятельности", - отметил Чекмышев.

По его оценке, в отсутствие такой реструктуризации значительная часть компаний, которые в итоге ей воспользовались, рисковали стать банкротами. Причем инициаторами таких дел не обязательно стали бы налоговые органы, это могли сделать и кредиторы. Каждое третье банкротство было предотвращено за счет мер поддержки в виде налоговых рассрочек, оценивают в ФНС.

Также Чекмышев обратил внимание на важность профилактических мер для недопущения так называемых "технических" долгов. Введенный в прошлом году институт Единого налогового счета (ЕНС) позволяет не только автоматически распределять платежи, но и исключает появление пеней, когда по одному налогу переплата, а по другому - средств недостаточно.

"В 22,8 раза снизилось количество ошибочных платежей, так как налогоплательщику больше не нужно заполнять много реквизитов: только ИНН и сумму платежа. Сократилось и количество платежей - в 1,7 раза. Быстрый учет платежей, с трех дней до 15 минут, ускорил процесс разблокировки счетов. Более 1 млн юрлиц и почти 11 млн граждан перестали быть должниками благодаря упрощению", - рассказал он.

Посредники в урегулировании финансовых проблем

Кроме того, у российского бизнеса есть возможность попытаться урегулировать проблемную задолженность, в том числе и налоговую, с участием специального Фонда содействия реструктуризации. Он начал работу в сентябре 2022 года, он на безвозмездной основе помогает бизнесу в поиске компромиссных решений с кредиторами, к примеру, в пересмотре условий представления кредитов, обслуживания долга.

С момента начала работы через Фонд удалось урегулировать свои долги 18 предприятиям на сумму 12,7 млрд рублей, сообщил на конференции глава Фонда Сергей Гончаренко. По его данным, восемь клиентов получили отсрочку или рассрочку по налоговым платежам на 1,6 млрд рублей.

По словам Гончаренко, сейчас в работе Фонда находятся заявки от 75 организаций и индивидуальных предпринимателей.