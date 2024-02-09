Псковскую область включили в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство включило Псковскую область в эксперимент по маркировке федеральными спецмарками импортируемого в Россию алкоголя. Об этом говорится в постановлении от 9 февраля, которое размещено на официальном портале правовой информации.

Включить регион в эксперимент в августе 2023 года предложил Минфин.

"Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест", - объясняло ведомство.

Сейчас в эксперименте участвуют Москва, Петербург, Брянская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Смоленская области, Кубань и Татарстан. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Правительство также продлило до 31 марта 2024 года (с 1 августа 2023 года) предельный срок подачи уведомления на участие в эксперименте.

Закон, который разрешает маркировать импортный алкоголь на территории всей страны, а не только, как было ранее, в Калининградской области, был принят в 2022 году. Он предоставляет правительству право определять территории, на которых проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя, помещаемого под процедуру таможенного склада.

Эксперимент проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года.