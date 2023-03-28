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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства о расширении территории эксперимента по маркировке федеральными спецмарками импортируемого в Россию алкоголя. В периметр эксперимента предлагается включить Татарстан, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Это позволит сформировать новые логистические маршруты для перемещения алкогольной продукции, импортируемой из стран Средней и Восточной Азии, а также нивелировать риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за внешних ограничений", - считают в министерстве.

Минфин напоминает, что сейчас в рамках эксперимента импортный алкоголь маркируют федеральными спецмарками в Москве, Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях и Краснодарском крае. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в нем на добровольной основе. Эксперимент продлится до 31 мая 2024 года.

Закон, который разрешает маркировать импортный алкоголь на территории всей страны, а не только, как было ранее, в Калининградской области, был принят в 2022 году. Он предоставляет правительству право определять территории, на которых проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя.

Татарстан Минфин
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