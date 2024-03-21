Силуанов предложил законодательно закрепить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Маркировку ввозимой в Россию алкогольной продукции за рубежом следует законодательно запретить и перенести этот процесс на территорию России, считает министр финансов Антон Силуанов. Он высказал это мнение на коллегии Федеральной таможенной службы.

"Еще один вопрос - это маркировка ввозимой в Россию алкогольной продукции. Она сегодня осуществляется на складах за рубежом, в первую очередь в странах Прибалтики. Необходимо подготовить законодательные предложения о запрете такой маркировки, которая осуществляется за рубежом, и переносу этой деятельности на территорию России. Это важная задача", - сказал министр.

В России с 1 июня 2022 года идет эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками. Он начался с Калининградской области, затем правительство получило право распространить его на все регионы страны. Сейчас он проводится на территориях Москвы, Петербурга, Московской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, Краснодарского края и Татарстана.

Суть эксперимента в том, что ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию Россию на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Эксперимент по нанесению марок на складах в России должен был завершиться 31 мая 2024 года. 13 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает его на два года, до 31 мая 2026 года.

По мнению авторов проекта, сейчас есть риск введения рядом стран запрета на маркировку на их территории импортного алкоголя, поставляемого в Россию. "В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту.