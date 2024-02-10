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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

МИД предупредил об ответе на использование ЕС активов РФ в качестве залога по облигациям

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ предупредили о подготовке Россией ответных мер на случай использования Евросоюзом российских обездвиженных суверенных резервов в качестве залога по облигациям, которые могут быть эмитированы в целях привлечения капитала для финансирования потребностей Украины.

"Если все же будет реализован сценарий с использованием российских резервов в качестве залога или применением иных инструментов обеспечения, любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под наши контрмеры, включая финансовые и имущественные", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о возможном использовании Западом российских "замороженных" активов.

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Она сообщила, что в настоящее время в правительстве РФ "рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов".

"Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы", - заявила Захарова, слова которой приводятся в субботу на сайте МИД РФ.

Вместе с тем она отмечает, что, "пожалуй, впервые за последнее время западный официоз, пусть и непублично, начинает признавать опасность произвольных манипуляций с чужим имуществом".

МИД РФ Мария Захарова ЕС Украина
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