Канада и ЕС призвали активизировать работу над использованием активов РФ для Украины

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Канада и Евросоюз считают необходимым добиваться ощутимого прогресса в получении средств для помощи Украине от замороженных на Западе российских активов, говорится в совместном заявлении канадско-европейского саммита.

"Канада и ЕС признают, что необходим решительный прогресс, в координации с их партнерами, в том, как любые экстраординарные доходы в распоряжении частных организаций, полученные непосредственно от иммобилизованных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с применимыми договорными обязательствами и в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в документе.

Канада и Евросоюз также заявили, что они "привержены дальнейшему укреплению сотрудничества и координации в отношении более широких действий по санкциям, включая препятствия их обходу, в поддержку наших политических целей".