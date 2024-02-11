Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостиничном комплексе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в гостиничном комплексе в Автозаводском районе могло стать короткое замыкание, сообщил мэр Тольятти Николай Ренц в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, жертв в результате пожара нет, пострадали два человека. Один из пострадавших госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй пострадавший от госпитализации отказался.

Региональные СК и прокуратура по факту возгорания организовали проверку.

Пожар в здании гостиничного комплекса в Автозаводском районе Тольятти начался вечером в субботу. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожар локализован.