Правительство направит на строительство объектов в ДФО по концессии 165 млрд рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие три года планирует направить в рамках "Дальневосточной концессии" 165 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании правительства.

Он подчеркнул, что с 2024 года "Дальневосточная концессия" приобретет еще большее значение, "поскольку станет одним из важнейших механизмов финансирования", реализуемых федеральным правительством.

"В рамках программы реновации будут улучшены условия жизни в 25 городах, построен новый город Спутник в Приморском крае. Всего результат этой работы ощутит на себе более 4 млн человек - половина населения Дальнего Востока. На реализацию программы предусмотрено выделение из федерального бюджета в 2024-2026 годах 165 млрд рублей", - уточнил Трутнев.

В Магаданской области будет построено четыре школы, реабилитационный центр, оздоровительный центр с бассейном, лыжный стадион и морской туристический центр. В Приморском крае - горнолыжный курорт в Арсеньеве и школа во Владивостоке.

В Хабаровском крае построят детский лагерь и дальневосточный художественный музей. В Камчатском крае будет обустроен новый общественный центр и пройдет благоустройство центральной площади краевой столицы.

В Бурятии появится национальный музей и театр "Байкал". На Чукотке - гостиница и спортивный комплекс в п. Угольные Копи. В Забайкальском крае будут созданы новая система освещения улиц, центр стрельбы из лука и центр единоборств в Чите, объекты коммунальной инфраструктуры в поселке Первомайский.

В Еврейской автономной области будет реконструирована система освещения Биробиджана, а в Якутии - четыре нефтебазы, необходимые для северного завоза и обеспечения удаленных территорий.

В 2022-2023 годах в рамках "Дальневосточной концессии", как уточнил Трутнев, на строительство объектов уже направлено в девяти регионах 96 млрд рублей.