Трутнев раскритиковал ход реконструкции Восточного полигона РЖД

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал ход реконструкции Восточного полигона РЖД в ходе заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, напомнив, что ещё в 2013 г. президент объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом.

"Сейчас мы видим, что приоритет развития Дальнего Востока уже установлен самой жизнью [...] Важнейшим вопросом является логистика: возможность вывезти грузы, произведённые российскими предприятиями в страны Азиатско-Тихоокеанского региона [...] В 2022 г. завершён первый этап реконструкции Восточного полигона железных дорог, а также реконструкция восьми первоочередных объектов второго этапа. При этом, по данным аналитического центра правительства РФ, по целому ряду объектов II этапа есть отставание по срокам. На Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года Владимир Владимирович Путин поставил задачу по реализации III этапа реконструкции Восточного полигона. Формулировка была - нарастить темпы строительства с использованием механизма концессии и с привлечением внебюджетного финансирования. Правительство поручило Росжелдору рассмотреть заявки на концессию, но заявки не рассмотрены. Поручение президента не выполнено", - заявил Трутнев в начале совещания, передаёт его пресс-служба.

По его словам, для семи дальневосточных регионов железные дороги являются безальтернативным вариантом вывоза продукции местных предприятий и завоза необходимых товаров. Нагрузка на железные дороги растёт в связи с перенаправлением грузопотока с запада на восток.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, слова которого приводятся в сообщении, за 4 месяца текущего года грузопоток в Восточном направлении приблизился к 97 млн тонн, что на 8% выше аналогичного периода 2022 г. Перевозки возросли как во внутрироссийском сообщении Восточного полигона (+4,3%), так и в экспортном сообщении (+10,6%).

Вместе с тем, по словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, ситуация с перевозками по Восточному полигону остается напряженной, начиная со второго полугодия 2022 г. наблюдается стагнация объемов погрузки по субъектам ДФО. Отдельно он обратил внимание на отправку грузов резидентов преференциальных режимов - ТОР и свободного порта, поскольку в связи с реализацией инвестиционных проектов объём грузов увеличивается.

По данным Минтранса, в настоящее время прорабатывается вопрос реализации концессионных соглашений в отношении четырёх объектов. Речь идет о втором Северомуйском тоннеле, втором Кодарском тоннеле, втором Кузнецовском тоннеле и мосте через Амур. Сейчас условия концессионных соглашений обсуждаются совместно с инвестором и РЖД.

По итогам обсуждения Трутнев поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития и РЖД представить предложения по приоритизации грузов, перевозимых через Восточный полигон.

"Необходимо проанализировать актуальность заявок. Грузовая способность увеличилась, но не учитывает реальной потребности грузоотправителей. Все работы необходимо организовывать от реальной потребности страны, а не планов, которые были приняты в других сценарных условиях. РЖД сегодня говорили о том, что не все заявки подтверждены реальными объёмами перевозки. После этого, определившись с тем, что действительно необходимо перевезти, надо понять, какой объём необходимых работ может произвести Росжелдор, а по остальному объёму надо разобраться, кто может выполнить эти работы", - заключил Трутнев.