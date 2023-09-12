РЭО выделит до 9,5 млрд руб. на постройку трех мусороперерабатывающих заводов на Сахалине

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) собирается направить до 9,5 млрд рублей на строительство трех мусороперерабатывающих заводов на Сахалине, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее соглашение подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев и сахалинский губернатор Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"РЭО вложит 9,5 млрд рублей в три мусороперерабатывающих завода на Сахалине. (. . .) Объекты будут построены на севере острова - мощностью 10 тыс. тонн в год, в центре – мощностью 44 тыс. тонн, на юге – мощностью 152 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

"Сахалин является лидером среди дальневосточных регионов, в которых реализуются проекты на основе концессий. Всего в данном субъекте РФ подписано пять концессионных соглашений. Три из них (по мусороперерабатывающим заводам - ИФ) оцениваются как крупнейшие, их общая мощность составит 200 тыс. тонн в год, а стоимость достигает 10 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Буцаева.

Реализацией проектов мусороперерабатывающих заводов в регионе занимается компания "Ситиматик" (до переименования в апреле 2021 года - АО "Управление отходами").

Буцаев добавил, что РЭО готов предоставить финансирование после завершения разработки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертиз.

"Речь (идет - ИФ) о средствах, полученных за счет выпуска облигаций РЭО, в объеме до 95% (общей стоимости проектов - ИФ), то есть около 9,5 млрд рублей", - отметил он.

По информации пресс-службы, облигации РЭО для финансирования данного проекта планирует выкупить Газпромбанк.

Подписав документ, РЭО и регион также договорились о совместной реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона в сфере создания инфраструктуры по обращению с ТКО.

"С помощью "Российского экологического оператора" правительство Сахалинской области получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду", - цитирует Лимаренко пресс-служба.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана в январе 2019 года.