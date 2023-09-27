Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия вводит персональные санкции в отношении 23 подданных Великобритании, заявили в среду в МИД РФ.

В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что "принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании - всего 23 человека".

Как заявили в МИД РФ, в санкционный список, в частности, включены начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку украинских военных на британской территории, председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, "причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении", а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

"Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", - заявили на Смоленской площади.

В августе МИД РФ сообщал, что в российский стоп-лист были включены 54 британца "в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса" и односторонние санкции.

Под ответные ограничения попали британские политики, силовики, менеджеры и корреспонденты СМИ, юристы и пиарщики, сообщалось тогда.