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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Челябинской области после аварии задерживаются восемь пассажирских поездов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На участке Бердяуш - Челябинск Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) задержано движение восьми пассажирских поездов из-за ремонта после схода с путей порожних грузовых вагонов, сообщили журналистам в пресс-службе ЮУЖД.

По состоянию на 8:00 (6:00 по Москве) были задержаны поезда №101 Нижневартовск-Пенза (задержка 10 часов 39 минут), №98 Кисловодск-Тында (9 часов 13 минут), №128 Адлер-Красноярск (6 часов 25 минут), №13 Челябинск-Москва (7 часов 10 минут), №14 Москва-Челябинск (4 часа 46 минут), №392 Москва-Челябинск (5 часов 34 минут), №332 Уфа-Новый Уренгой (3 часа 49 минут), №84 Самара-Караганды (4 часа 5 минут).

"Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и водой. Системы жизнеобеспечения в вагонах работают в штатном режиме", - заверили в ЮУЖД.

Для пассажиров, ожидающих отправления на вокзалах, также доставлены бесплатные продуктовые наборы, организованы дополнительные места отдыха и питания.

Тем, кто решил отказаться от поездки, возвращают деньги за билет или переоформляют билеты в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

Кроме того, по данным ЮУЖД, во вторник отменены три пригородных поезда: №6129 Златоуст - Кропачево, №6117 Златоуст - Кропачево, №7135 Челябинск - Бакал.

Работы по восстановлению пути на станции Бердяуш продолжаются, этим занимается больше 250 человек.

Вечером 12 февраля в Челябинской области 12 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в результате столкновения двух составов. По данным ЮУЖД, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются. Движение на станции Бердяуш было приостановлено для проведения восстановительных работ, к месту происшествия направлялись восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза хозяйственного поезда выехал на запрещающий сигнал светофора.

Бердяуш ЮУЖД Челябинская область
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