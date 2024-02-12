В Челябинской области произошла задержка поездов из-за схода вагонов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Движение нескольких пассажирских и пригородных поездов задержано на участке Бердяуш - Челябинск Южно-Уральской железной дороги на период восстановительных работ после схода с путей порожних грузовых вагонов из-за столкновения двух поездов, сообщает пресс-служба ЮУЖД в понедельник.

Так, на станции Бердяуш задержаны два пассажирских поезда - №101 Нижневартовск - Пенза, №98 Кисловодск - Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов №13 Челябинск - Москва, №128 Адлер - Красноярск, №392 Москва - Челябинск.

"Для пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, будет организовано бесплатное питание. Системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме", - отмечает пресс-служба.

Пассажиров пригородных поездов Челябинск - Бакал и Златоуст - Кропачево планируется доставить до станций назначения автотранспортом. Они размещены в залах ожидания в Златоусте и Бердяуше.

Вечером в понедельник в Челябинской области 12 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в результате столкновения двух составов. По данным ЮУЖД, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются. Движение на станции Бердяуш приостановлено для проведения восстановительных работ, к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза хозяйственного поезда выехал на запрещающий сигнал светофора.