Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Челябинской области произошла задержка поездов из-за схода вагонов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Движение нескольких пассажирских и пригородных поездов задержано на участке Бердяуш - Челябинск Южно-Уральской железной дороги на период восстановительных работ после схода с путей порожних грузовых вагонов из-за столкновения двух поездов, сообщает пресс-служба ЮУЖД в понедельник.

Так, на станции Бердяуш задержаны два пассажирских поезда - №101 Нижневартовск - Пенза, №98 Кисловодск - Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов №13 Челябинск - Москва, №128 Адлер - Красноярск, №392 Москва - Челябинск.

"Для пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, будет организовано бесплатное питание. Системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме", - отмечает пресс-служба.

Пассажиров пригородных поездов Челябинск - Бакал и Златоуст - Кропачево планируется доставить до станций назначения автотранспортом. Они размещены в залах ожидания в Златоусте и Бердяуше.

Вечером в понедельник в Челябинской области 12 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в результате столкновения двух составов. По данным ЮУЖД, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются. Движение на станции Бердяуш приостановлено для проведения восстановительных работ, к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза хозяйственного поезда выехал на запрещающий сигнал светофора.

Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 февраля

IKEA потерпела поражение в ВС РФ в споре о полной неустойке за "уход из России"

IKEA потерпела поражение в ВС РФ в споре о полной неустойке за "уход из России"

Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

В Думу внесен законопроект о расширении практики признания организаций нежелательными

В Думу внесен законопроект о расширении практики признания организаций нежелательными

Россия добавила в "стоп-лист" 18 представителей Великобритании

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в перечень террористов и экстремистов

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Суд приговорил члена запрещенной в РФ "Сети" к 24 годам за двойное убийство

Экс-акционер национализированного Мурманского рыбпорта объявлен в розыск

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });