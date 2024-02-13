Задержанные из-за ЧП в Челябинской области поезда начали отправлять по маршрутам

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов, приостановленное после инцидента со сходом вагонов в Челябинской области, открыли по одному из путей на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), сообщила пресс-служба ЮУЖД во вторник.

"Железнодорожники восстановили один из путей, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10:31 по местному времени (...) Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника.

Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило четыре часа, было организовано бесплатное питание.

Отменены пригородные поезда №6129 Златоуст - Кропачево, №6117 Златоуст - Кропачево, уточняет ЮУЖД.

Вечером 12 февраля в Челябинской области 12 порожних вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Бердяуш в результате столкновения двух составов.

По данным ЮУЖД, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются.

Движение на станции Бердяуш было приостановлено для проведения восстановительных работ, к месту происшествия направлялись восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.

По данным на 8:00 (местное время, 6:00 по Москве), было задержано восемь пассажирских поездов, время задержки - от четырех до почти 11 часов.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза хозяйственного поезда выехал на запрещающий сигнал светофора.