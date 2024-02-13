Законопроект о запрете треш-стримов одобрен профильным комитетом Госдумы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов.

"Законопроектом предлагается лишить авторов данных материалов, так называемых треш-стримеров, аудитории и возможности продолжать деятельность с целью заработка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 506252-8.

Для реализации этой цели "фото, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будут включаться в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено". Дополнительно законопроектом вводятся элементы саморегулирования соцсетей: их владельцы будут осуществлять мониторинг данных ресурсов в целях блокировки такого контента.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта об ответственности за треш-стримы.

Так, проект закона (506240-8) с поправками в Уголовный кодекс предлагает дополнить часть первую статьи 63 УК РФ пунктом "т", относящим к отягчающим обстоятельствам "совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")".

Одновременно предлагается дополнить вторые части статей УК РФ 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), статью 116 (побои), части вторые статей 117 (истязание), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 126 (похищение человека), 127 и 127.2 (незаконное лишение свободы) указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

По приведенным выше составам также вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет, говорится в пояснительной записке.

Другим одобренным в первом чтении проектом закона (506241-8) вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так статью 13.15 предлагается дополнить частью 12 об ответственности за "незаконное распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" фото-, видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

Такие действия повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов; на должностных лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В проекте закона есть примечание, согласно которому наказание не распространяется на "произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных средств массовой информации, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами".

Под хулиганскими побуждениями статьи 12 понимается "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу", говорится в законопроекте.

Упомянутые проекты законов входят в один пакет с инициативой о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которой создается система противодействия распространению треш-стримов, и которая пока не вынесена на рассмотрение в первом чтении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативы, заявил, что "эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".