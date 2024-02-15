Законопроект о запрете треш-стримов прошел в Госдуме I чтение

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона о противодействии распространению треш-стримов.

Законопроект № 506252-8 подготовлен для пресечения общедоступных прямых трансляций в интернете, в ходе которых совершаются деяния с жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего с целью заработка средств на пожертвованиях и увеличения своей аудитории.

Статью 151 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" он дополнит нормой, по которой порядок внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам в интернете предлагается распространить на фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний.

Также предлагается дополнить статью 106 закона №149 обязанностью владельцев социальных сетей мониторить контент для выявления треш-стримов.

Кроме того, законопроект дополняет предусмотренный законом от 29 декабря 2010 года № 463-ФЗ "О защите детей от информации" причиняющей вред их здоровью и развитию" перечень видов информации, запрещенной к распространению среди детей, информацией, содержащей указанные фото-, видеоматериалы.

В профильном комитете Думы по информационной политике в заключении на этот проект закона поддержали его концепцию, но указали, что отдельные его положения нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства.

В частности, положения законопроекта предусматривают механизм ограничения доступа к материалам уже вышедшим в записи, а не ограничение прямого эфира, указали в комитете. Таким образом, предлагаемый законопроектом механизм не достигает заявленной в его пояснительных материалах цели - ограничение прямого эфира в интернете.

Высказанные замечания могут быть устранены при доработке законопроекта ко второму чтению, считают в комитете.

Законопроект внесен в палату депутатами Госдумы Артемом Метелевым, Ириной Яровой, Петром Толстым, Александром Хинштейном и другими - всего 29 депутатов, а также сенаторами, в частности, Андреем Клишасом, Алексеем Пушковым.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта, входящих в пакет с принятым сегодня, об уголовной (№ 506240-8) и административной ответственности (№ 506241-8) за треш-стримы.

"Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.