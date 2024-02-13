Умер владикавказец, получивший ожог пищевода от уксуса из бутылки минералки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В больнице умер мужчина, который днем ранее получил ожог пищевода, сделав глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", сообщил в Telegram глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

12 февраля Меняйло рассказал об инциденте и уточнил, что в бутылке вместо воды оказался уксус.

Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Роспотребнадзор уже приостановил продажу нескольких партий этого напитка для проверки на безопасность.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что из магазина изъяли и отправили на экспертизу всю партию минеральной воды. Склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан. Полиция и Роспотребнадзор принимают меры, чтобы вода не находилась в продаже до результатов экспертизы.

"Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметила представитель МВД.