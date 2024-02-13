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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Российский каталог патогенов к концу 2024 года обгонит американский

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По итогам 2024 года российский интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов будет пополнен до 40 тысяч штаммов и станет крупнейшим в мире, обойдя американскую коллекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нами впервые создан национальный интерактивный электронный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов. (...) Сегодня все у нас есть в цифре, и сегодня уже содержится информация о 23 тысячах уникальных штаммов микроорганизмов", - сказала она на заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы в рамках Форума будущих технологий.

"Мы оцифровали практически все свои коллекции, и к концу этого года он будет содержать информацию о более чем в 40 тысяч патогенов и превзойдет крупнейшую известную базу данных чужого государства (Американскую коллекцию типовых культур - ИФ)", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Анна Попова Роспотребнадзор США
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