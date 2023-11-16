Патрушев сообщил о военно-биологических лабораториях США у российских границ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США создали рядом с российскими границами сеть лабораторий, которые занимаются военно-биологическими программами. Он сказал об этом на совещании в Центральном федеральном округе.

"США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии, - сказал он. - На территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов".

"Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - отметил секретарь Совбеза.

Ключевые угрозы биологической безопасности в ЦФО он связал с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".

"Повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов, - сказал также Патрушев. - Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов".

"В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - отметил он.

Ранее в Минобороны США заявляли, что программы помощи Украине в сфере биологии не носили военный характер.