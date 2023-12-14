Путин поддержал предложение создать в Шебекине особую экономическую зону

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал, что поручит правительству внести предложения о создании в городе Шебекино Белгородской области особой экономической зоны.

На "Прямой линии" директор шебекинского завода отметила, что обстрелы стали для округа реальностью, производство пострадало от обстрелов и не может работать в полную силу. Чтобы помочь производству восстановиться, она попросила президента создать в округе особую экономическую зону.

"Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекине, создание там такой зоны, надо поддержать. И попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время, - сказал Путин. - Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики".