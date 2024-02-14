Движение поездов в Челябинской области полностью восстановлено

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Поезда через станцию Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (Челябинская область), где произошел сход вагонов грузового поезда, идут без ограничений, сообщила пресс-служба ЮУЖД.

"13 февраля в 22:30 по местному времени (было) открыто движение по двум путям на месте схода вагонов грузового поезда на станции Бердяуш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осуществляется в штатном режиме, все пассажирские поезда следуют по своим маршрутам.

Время задержки составило от полутора до 12 часов. Пассажиры задержанных поездов и ожидавшие отправления на вокзалах обеспечивались водой.

Как отмечает пресс-служба, "ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени задержки поездов.

Вечером 12 февраля в Челябинской области более десятка порожних вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в результате столкновения двух составов. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Центральное межрегиональное следственное управления на транспорте Следственного комитета России начало проверку в связи с инцидентом.

По версии следствия, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с отправлявшимся по второму пути поездом.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Согласно информации СКР, в результате инцидента с путей сошли тепловоз и 14 вагонов, что причинило крупный ущерб. Кроме того, была повреждена железнодорожная инфраструктура.

По данным ЮУЖД, на утро 13 февраля было задержано восемь пассажирских поездов. В 10:31 по местному времени движение по одному из путей на станции было открыто, началась отправка задержанных поездов по маршрутам.