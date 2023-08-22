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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В РФ 13 компаний смогут провести клинические исследования препаратов против гепатита С

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В России 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для лечения гепатита С, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Важный элемент - это разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов (для лечения гепатита C - ИФ). Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований. Две компании сейчас проходят экспертизу, и ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования", - сказал Мурашко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.

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По словам министра, также была разделена система финансирования, разгруппирована по каждому случаю, "что позволило в этом году на 35% увеличить количество пациентов, получивших данный вид лечения (против гепатита С - ИФ)".

Мурашко сообщил, что для лечению детей с этим заболеванием было принято решение о финансировании в рамках средств фонда "Круг добра". В текущем году все заявки из регионов страны собраны, приобретены препараты для всех детей. В этом году они получают лекарственную терапию для элиминации вируса гепатита С.

Глава Минздрава также отметил, что был проработан вопрос по снижению цен на препараты для лечения гепатита С. "Компании подтвердили, 20-30% готовы в рамках централизации и увеличения объема закупок дать дисконтирование", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" - одного из самых востребованных препаратов против гепатита С.

Михаил Мурашко Минздрав
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