Число пострадавших после обстрела Белгорода достигло 19 человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле областного центра со стороны Украины достигло 19 человек.

"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что четверо пострадавших были отправлены поездом в Москву, прибудут в столицу через несколько часов.

Губернатор также сообщил, что в настоящий момент десять пострадавших находятся в больницах Белгорода: двое из них в тяжёлом состоянии в реанимации, восемь в состоянии стабильно средней тяжести. Ещё пять человек отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в результате обстрела ВСУ торгового центра в Белгороде 15 февраля погибло семь человек.