Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до семи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - При обстреле ВСУ торгового центра в Белгороде, по последним данным, погибли семь человек, еще 18 человек получили ранения, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным, в результате обстрела 7 человек, в том числе 1 ребенок, погибли. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, отмечается в сообщении.

"К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность ещt одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя (женщина - ИФ). (...) По раненым. В городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась ещt одна пострадавшая женщина. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

Губернатор также сообщил о четверых пострадавших, которых было решено отправить в московские клиники.

"У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками", - написал Гладков.

Остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода.

Ранее министерство обороны России заявило, что средства ПВО уничтожили в четверг 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир") над территорией Белгородской области.