СКР квалифицировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ как теракт

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом Белгорода украинской стороной, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Дело заведено по статье 205 УК РФ, сообщает в пятницу телеграм-канал СКР.

По данным ведомства, накануне "вооруженными формированиями Украины вновь обстрелян город Белгород и Белгородская область".

"В результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе и несовершеннолетние", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин "поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", добавили в ведомстве.

Как сообщалось, при обстреле с украинской стороны торгового центра в Белгороде погибли семь человек, еще 19 человек получили ранения.