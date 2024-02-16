ФСИН направляет комиссию в колонию, где умер Навальный

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия из центрального аппарата ФСИН выезжает в Ямало-Ненецкий автономный округ в колонию, где умер Алексей Навальный, сообщили в ведомстве.

"В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Ранее в пятницу управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального. "16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - говорилось в сообщении.

В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, была вызвана "скорая", но реанимационные мероприятия результатов не дали. Врачи "скорой" констатировали смерть осужденного. "Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении УФСИН.

Навальный был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Он отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.