В Кремле заявили, что ФСИН выясняет причины смерти Навального

Никаких отдельных поручений на этот счет не требуется

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ФСИН занимается выяснением причин смерти Алексея Навального, никаких отдельных поручений для этого не требуется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется", - сказал он журналистам.

Песков не в курсе, правда ли, что у Навального мог оторваться тромб, как об этом стали сообщать в СМИ.

"Я не знаю. Это должны медики выяснить", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто сообщил о смерти Навального, Песков сказал: "Из Москвы было доложено".

Навальный был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Днем 16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. "16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - говорится в сообщении.

Медики колонии немедленно прибыли к нему, вызвали скорую помощь. "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - сказано в пресс-релизе.