Управление ФСИН сообщило о смерти Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает на своем сайте о смерти Алексея Навального.

"16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, "был вызван экипаж скорой медицинской помощи".

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении УФСИН.

Навальный был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.