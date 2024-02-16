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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Банк России видит ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами бизнеса

Регулятор ищет способы решить проблему

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами российского бизнеса, активно работает над поиском решений, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, мы это видим, и по данным наших компаний. Это приводит к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. Мы активно участвуем в переговорах и с бизнесом думаем над этими решениями", - сказала она.

По ее словам, ЦБ видит перспективы в использовании цифровых финансовых активов и в развитии расчетов в цифровых валютах центральных банков.

"Но, конечно, основное направление - это расчеты в национальных валютах. Но не только расчеты в национальных валютах, потому что их доля выросла, вы это видите. Но использование для расчетов независимых инфраструктур, и для передачи финансовых сообщений, и, соответственно, развитие системы корреспондентских отношений", - сказала глава ЦБ.

"Но по каждой стране есть свои детали, свои особенности, мы со всеми работаем", - добавила она.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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