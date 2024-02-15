В ЦБ РФ отметили, что криптовалюты стали чаще использоваться в рамках ВЭД

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалюты в последние несколько лет стали чаще использоваться в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Мы, конечно, видим, что криптовалюты как высокорисковые инструменты инвестирования для трансграничных бытовых и внешнеэкономических расчетов сейчас используется чаще, чем два-три года назад. Однако их доля во всем именно легальном российском финансовом рынке все так же невелика", - сказала Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Понимаем прекрасно, что сейчас есть запрос со стороны экспортеров и импортеров в условиях санкций найти возможные пути проведения платежей, и мы не отказываемся, так скажем, от возможности рассмотреть этот вопрос", - добавила она.

Полякова напомнила, что ЦБ и Минфин в конце 2022 года подготовили законопроект, который предусматривает возможность использования криптовалют для внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР).

"Даже если на нашей стороне будет работать экспериментально-правовой режим по расчетам за внешнеэкономические контракты, то, на удивление, мы пока не нашли ни одной страны, которая бы разрешила в рамках своего валютного регулирования тоже расчеты в криптовалютах", - сказал в свою очередь зампред правления ВТБ Вадим Кулик.

"Тем не менее, проект закона есть, посмотрим, если действительно придем к выводу, что все-таки нужно двигаться дальше с его утверждением, если удастся этот процесс запустить, поэкспериментируем", - ответила Полякова.

Законопроект (N341257-8) об экспериментальных правовых режимах был внесен в Госдуму в апреле 2023 г., авторы - группа депутатов. В рамках ЭПР планировалось наделить ЦБ возможностью протестировать использование криптовалюты и цифровых финансовых активов в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности. Документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.