Эксперты агрорынка отметили резкий рост экспорта гороха из России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия в этом сезоне (июль 2023 - июнь 2024 гг.) резко нарастила экспорт гороха. С июля 2023 года по январь 2024 года включительно он составил 2 млн тонн против 1,1 млн тонн за весь прошлый сельхозгод, сообщается в материалах, представленных генеральным директором Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрием Рылько.

По его словам, такой экспорт обеспечило рекордное производство. "Официальных данных пока нет, но, по нашим оценкам, собрано не менее чем 4.5 млн тонн. Это серьезный объем. Мы начинаем уже думать - а является ли горох нишевой культурой?", - сказал он на международной конференции "Где маржа 2024" в Москве.

Настоящим прорывом Рылько назвал то, что в этом сезоне начались отгрузки гороха панамаксами, раньше доминировали контейнеры.

По данным ИКАР, экспорт чечевицы за 7 месяцев текущего сезона составил 0,2 млн тонн, что в два раза больше, чем за весь прошлый сезон. "Чечевица тоже начинает очень хорошо играть", - отметил Рылько.

Экспорт нута в текущем сезоне уже вышел на показатель всего прошлого сельхозгода - 0,4 млн тонн.