Латвия предложит Литве, Эстонии и Финляндии запретить импорт и транзит зерна РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Латвии необходимо запретить импорт и транзит российского зерна и начать диалог с Литвой, Эстонией и Финляндией для формирования общей позиции по этому вопросу, заявил Латвийскому радио министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс.

По его словам, уже много лет говорится о том, что латвийская железная дорога и порты слишком зависимы от перевалки российских грузов.

Министр сообщил, что подготовил письмо к своим коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, в котором призвал обсудить общую позицию стран по этому вопросу.

"Это не тот вопрос, который Латвия может решить в одиночку. Нам нужно искать союзников, в данном случае - балтийских и финских коллег", - добавил Бришкенс.

По данным Министерства земледелия, запрет на импорт и транзит российского зерна может обернуться для латвийского портового и железнодорожного транспорта суммарными потерями в размере 100 млн евро.

Чтобы санкции были эффективными, запрет на импорт зерна из России должен быть установлен на уровне Европейского союза (ЕС), заявил латвийский министр экономики Виктор Валайнис после заседания коалиции 8 января.

По мнению Валайниса, необходимо продолжать работу, начатую правительством, министрами земледелия и сообщения, чтобы поднять эти вопросы на европейском уровне.

"Если мы хотим добиться эффективного результата, нужно добиться введения таких санкций по всему ЕС", - полагает политик.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выпустила резолюцию по обобщению информации об импорте зерновых из России. Премьер-министр отметила, что необходимо дождаться оценки объема зерна, который сейчас поступает в Латвию из России, информации, не является ли это зерно в том числе украинским, и подсчета убытков.

Но это вопрос не только денег, подчеркнула Силиня, добавив, что Латвия вместе с другими странами ЕС обязалась поставлять продовольствие африканским странам.

Латвия является вторым по величине импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в Евросоюзе после Испании. Такие данные содержатся в подготовленном министерством земледелия и опубликованном на портале правовых актов докладе об импорте в Латвию российских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.

Минземледелия отмечает, что в январе-октябре 2023 года страны ЕС в целом импортировали из России агропродукцию на сумму 2,2 млрд евро, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10% больше, а по сравнению с январем-октябрем 2022 года - на 15% меньше.

Латвия за 10 месяцев 2023 года импортировала (в стоимостном выражении) 12% от общего объема поставленной в ЕС российской агропродукции, заняв по этому показателю второе место в Евросоюзе. Латвия за этот период импортировала российские сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 280 млн евро, уступив только Испании с показателем в 281 млн евро.

По итогам января-октября 2023 года 90% от стоимости латвийского агроимпорта из России составляли четыре группы продуктов. Отходы пищевой промышленности, в основном брикеты из семян подсолнечника, мякоть свеклы для корма скота, брикеты из семян рапса, составили 44%; зерновые, в основном кукуруза, рожь и пшеница, - 24%; овощи, в основном горох, - 14%; а жиры и масла, в основном рапсовое масло и жмых масличных культур, - 8%.

В том числе в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт овощей вырос в 2,3 раза, зерновых - на 71%, семян масличных, растений и фруктов - на 43%, а рыбы - на 35%.

Среди крупнейших импортеров в ЕС также Нидерланды, Германия, Италия и Польша, которые вместе с Латвией и Испанией с января по октябрь 2023 года импортировали из России сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 1,5 млрд евро, что составляет 67% от общего импорта ЕС из России.

По мнению Минземледелия Латвии, зависимость всего ЕС, в том числе Латвии, от торговли российскими минеральными удобрениями, кормами, продуктами питания и энергией должна быть прекращена.

В целом по итогам 2023 года через латвийские пограничные пункты из России в Европейский союз ввезены более 535 тыс. тонн зерновых продуктов (в том числе в декабре - 122 тыс. тонн) против 337 тыс. тонн в 2022 году, сообщила BNS директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Ивета Шице-Треде.

Таким образом, показатель вырос в 1,6 раза.

Ведомство не располагает информацией о том, сколько импортированных зерновых продуктов осталось в Латвии и сколько было экспортировано в другие страны ЕС. В 2023 году в этой группе товаров не было выявлено ни одной не соответствующей нормативам партии, добавила директор департамента пограничного контроля.