Путин потребовал вынести вредное производство ЧЭМК за черту Челябинска

Ранее Генпрокуратура попросила суд истребовать актив в пользу государства

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть вынесено за пределы Челябинска, для этой работы необходимо привлечь инвесторов, заявил президент Владимир Путин губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

"Нужно это вредное производство здесь - в центре города - закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства РФ привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов", - сказал Путин.

Текслер отметил, что необходимо передать городу социальные объекты с баланса предприятия.

"Важные объекты для города. Я имею в виду бассейн, исторический торговый центр - уникальное здание, которое сегодня тоже находится у этих собственников, которое мы будем использовать для нужд горожан", - отметил губернатор.

Президент поддержал это предложение, отметив, что "все имущество должно поступить в собственность государства".

"А часть этих объектов - вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации", - сказал Путин.

6 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генпрокуратуры к АО "Компания Эталон" и двум физлицам - основателю группы "ЧЭМК" Юрию Антипову и его супруге Людмиле с просьбой истребовать в пользу государства из владения "Эталона" 100% акций трех заводов - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Кузнецкие ферросплавы".

Позднее суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов. Также 9 февраля суд арестовал акции "Эталона". Его акционерами выступают Антиповы.

По данным ЕГРЮЛ, "Эталон", специализирующийся на вложениях в ценные бумаги и дилерской деятельности, был учрежден в ноябре 2022 года.