Суд арестовал акции материнской компании группы ЧЭМК

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об обеспечительных мерах и арестовал принадлежащие Юрию и Людмиле Антиповым обыкновенные акции АО "Компания Эталон". Оно владеет активами группы ЧЭМК - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Соответствующее решение было принято 9 февраля, опубликовано в картотеке арбитражных дел 10 февраля.

В частности, согласно материалам, арестованы 4 млн 584,188 тыс. обыкновенных акций "Эталона", принадлежащие Юрию Антипову, а также 13 млн 393,004 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих Людмиле Антиповой.

Генпрокуратура, поясняя причины подачи заявления об обеспечительных мерах, отметила со ссылкой на информацию АО "ВТБ Регистратор", что акции "Эталона" принадлежат "Антипову Ю.В. и Антиповой Л.А. (ответчики), что позволяет им распоряжаться акциями указанного общества по своему усмотрению".

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО "Компания Эталон" составляет 17 млн 977,192 тыс. рублей.

Как сообщалось, 6 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к "Эталону", Людмиле и Юрию Антиповым с просьбой истребовать в пользу РФ из владения "Эталона" 100% акций трех заводов - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Кузнецкие ферросплавы". Позднее суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и "Кузнецких ферросплавов". Арест не распространяется на денежные средства, необходимые для производственной деятельности этих предприятий, в том числе для кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

Кроме того, суд запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил "ВТБ Регистратору" вносить изменения в реестр акционеров спорных компаний, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

Предприятия, акции которых истребует Генпрокуратура РФ, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Кроме того, в качестве третьих лиц к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса, также АО "ВТБ Регистратор".

Сообщалось также, что летом 2023 года материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината - АО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК) - завершила реорганизацию в форме присоединения к АО "Компания Эталон" (Челябинск).

Правопреемник УСМК - "Эталон" - стал владельцем активов группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" (Свердловская область), ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО "Кузнецкие ферросплавы" (Кемеровская область). По данным годового отчета ЧЭМК за 2022 год, в его состав входит погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО); подразделение "Марганец Коми" (Республика Коми), которое оформляло разрешительные документы на продолжение промышленной отработки месторождения марганцевой руды.

По данным ЕГРЮЛ, "Эталон", специализирующийся на вложениях в ценные бумаги и дилерской деятельности, был учрежден в ноябре 2022 года.

Сообщалось также, что в октябре 2022 года один из основателей группы Юрий Антипов и его жена Людмила Антипова вышли из числа акционеров УСМК и, соответственно, были исключены из списка аффилированных лиц ЧЭМК. Кому перешли их доли, не уточнялось. Согласно отчетности ЧЭМК, на конец 2022 года у УСМК не было акционеров, владевших более 25% акций.

УСМК в последние годы не публиковала данные об акционерах. По данным на декабрь 2020 года, Антипову, его жене и их сыновьям Сергею и Алексею принадлежало (каждому) по 25% акций УСМК.