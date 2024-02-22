Суд вернул жалобу ЧЭМК на решение об аресте его активов в рамках иска Генпрокуратуры

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (17 ААС) вынес определение о возвращении апелляционной жалобы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК, базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК), поданной в рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании у нынешних собственников в пользу России акций трех предприятий группы.

Суть определения, опубликованного в четверг в картотеке арбитражных дел, не раскрывается.

В 17 ААС "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о жалобе на определение суда первой инстанции о принятии обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры (арест акций, движимого и недвижимого имущества спорных предприятий - ИФ).

В суде пояснили, что жалоба возвращена, поскольку "она не предусматривает обжалования в порядке апелляционного производства - на основании п.1.2, ст. 264 АПК РФ".

Как сообщалось, 6 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Компания Эталон" и двум физлицам - основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле с просьбой истребовать в пользу РФ из владения компании 100% акций трех заводов: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касается законности акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Позднее суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры по иску, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов; запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил "ВТБ Регистратору" вносить изменения в реестр акционеров спорных предприятий, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

Помимо этого, 9 февраля суд арестовал акции "Компании Эталон", акционерами которой являются Антиповы.

12 февраля ЧЭМК оспорил решение от 6 февраля об обеспечительных мерах.

16 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии и выносе вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината за пределы Челябинска, а также привлечении для этой работы инвестора.

Текслер сообщил в четверг, 22 февраля, что наиболее вредное с точки зрения экологии электродное производства ЧЭМК будет закрыто до 1 марта, на следующем этапе планируется перенос за черту Челябинска ферросплавного производства ЧЭМК.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, объединяет ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также, по данным ЕГРЮЛ, ЧЭМК владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.