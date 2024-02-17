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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Что случилось этой ночью: суббота, 17 февраля

Соглашение о гарантиях безопасности Украине, пожар в Ижевске, штраф Трампу на $355 млн

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В 2024 году Украина получит военную помощь от Франции на 3 млрд евро.

- Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал его выплатить в качестве штрафа $355 млн.

- В Ижевске произошел крупный пожар в производственном здании. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. В настоящее время он потушен.

- Японская ракета Н3 совершила успешный тестовый полет и вывела на орбиту два мини-спутника. Запуск был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима в 03:22 по Москве.

- Системы ПВО сбили беспилотники над территориями Брянской, Воронежской, Калужской и Белгородской областей.

- Россиянин Шарабутдин Атаев победил азербайджанца Лорена Альфонсо на турнире IBA Champions Night в Душанбе и получил титул чемпиона Международной боксерской ассоциации.

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