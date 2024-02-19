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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

В ЦИК рассказали о попытках синхронизации работы своей базы данных с базой МВД

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил инерционность актуализации баз данных при проверке подписных листов и сообщил, что комиссия пытается решить эту проблему вместе с МВД. Он сказал об этом на совещании о подготовке к президентским выборам.

"Проблема, конечно, есть одна: это некая инерционность актуализации баз данных, эта проблема есть, и мы ее сейчас пытаемся вместе с МВД решить, чтобы наши базы данных работали в режиме онлайн", - сказал Булаев.

По его словам, для этого в МВД должна быть централизованная база, синхронно работающая со всеми своими подразделениями и по всей России в режиме онлайн.

"Как только мы это создадим, у нас не будет никаких ошибок (...)", - добавил он.

"Наличие умершего как подписавшего лист должно опорочить все подписные листы. Такой должен быть закон, на мой взгляд, это было бы правильно", - отметил Булаев.

Николай Булаев МВД Центризбирком
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