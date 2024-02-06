Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

У обоих ЦИК выявил около 15% недействительных подписей в подписных листах

Борис Надеждин Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком перенес с 7 на 8 февраля заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина кандидатами в президенты, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России", - объявила она и отметила, что установленные законом сроки позволяют это сделать.

"При этом мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные", - добавила Памфилова.

По ее словам, обоим выдвиженцам были заблаговременно представлены результаты проверки подписей, которые они собрали в поддержку выдвижения на выборы.

"Но, поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Сергея Александровича Малинковича, и у Бориса Борисовича Надеждина довольно существенным – на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше, - продолжила глава комиссии. - В данном случае ЦИК России идет им навстречу, даже несмотря на то, что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем – присутствовать непосредственно все дни в ЦИКе во время проверки их подписей".

5 февраля в ЦИК сообщили, что комиссия передала итоговые протоколы проверки подписей в поддержку Малинковича и Надеждина представителям претендентов. Малинкович сдал собранные им подписи 28 января, Надеждин - 31 января.

Надеждин говорил, что сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, собранных в его поддержку на территории России.

Уже зарегистрированы четыре кандидата на президентские выборы: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков; депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. 29 января ЦИК зарегистрировал кандидатом на выборах действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.