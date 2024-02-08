ЦИК РФ признал недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина

Борис Надеждин во время доставки подписей в Центральную избирательную комиссию РФ Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ признала недействительными 9 147 подписей в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина, сообщили в ЦИК РФ.

Об этом говорится в презентации, которую продемонстрировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии.

При этом было проверено 60 тыс. подписей в поддержку Надеждина; всего претендентом было представлено 104 734 подписных листа. Достоверными признаны 95 587.

Кроме того, Булаев сообщил, что в подписях в поддержку Надеждина было найдено 11 подписей умерших людей.

31 января Надеждин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. 5 февраля в ЦИК сообщили, что комиссия передала итоговые протоколы проверки подписей в поддержку Надеждина представителям претендента.

6 февраля глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам проверки подписей, собранных в поддержку Надеждина, а также председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, недействительными оказались 14-15% из них.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 500 подписей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.