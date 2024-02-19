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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Миссия Исполнительного комитета СНГ начала мониторинг выборов президента РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Миссия Исполнительного комитета СНГ начала мониторинг предстоящих президентских выборов в России, открыт соответствующий штаб, сообщил заместитель генерального секретаря СНГ, глава наблюдательной миссии от содружества Ильхом Нематов.

"По приглашению ЦИК РФ сегодня мы открыли наш штаб и приступили к мониторингу предстоящих президентских выборов, которые состоятся 15-17 марта. Это наша девятая миссия", - сказал Нематов журналистам в понедельник.

По его словам, в состав миссии войдут, в том числе, представители Центральных избирательных комиссий стран СНГ.

Нематов сообщил, что работа миссии будет строиться на принципах открытости, нейтральности, невмешательства во внутренние дела государства и соблюдении избирательного законодательства РФ. В миссии примут участие около 100 человек.

"Мы охватим и будем стараться охватить регионы России (...). Наблюдатели будут распределены по многим участкам, в том числе, в Москве и в регионах", - сказал он и добавил, что подготовка к выборам идет спокойно и организованно.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Нематову первое аккредитационное удостоверение международного наблюдателя на выборах президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

СНГ ЦИК РФ Элла Памфилова
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