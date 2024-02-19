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Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" в 2023 году сократилось до 0,9х с 1,3х

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении, сообщила компания.

По итогам 2022 года этот мультипликатор равнялся 1,3х.

За год компания сократила уровень чистого финансового долга и задолженности по предоплатам на 0,7 трлн рублей, говорится в пресс-релизе "Роснефти", посвященном публикации отчетности за 2023 год по МСФО.

"При этом процентные расходы возросли вследствие, в том числе, увеличения Банком России ключевой ставки и дальнейшего повышения банками процентной маржи, что привело к росту прибыли банковского сектора в 2023 году до рекордных значений. В частности, процентные расходы компании за четвертый квартал 2023 года возросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2022 года", - заявил через пресс-службу глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Игорь Сечин Роснефть
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